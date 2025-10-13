Перечислены главные методы профилактики возрастных нарушений

Сохранить когнитивные функции и предотвратить возрастные изменения помогают не только медикаменты, но и полезные привычки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

© Unsplash

Все биологические процессы в организме нарушаются, если не соблюдать режим сна. Человек с недосыпом может стать более тревожным и невнимательным, так как из-за этого происходит ухудшение работы префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за память. Поэтому врач порекомендовала засыпать и просыпаться в одно время, даже в выходные. Спать следует в среднем не менее 7–9 часов в сутки, чтобы организм успел восстановиться. За два часа до сна лучше отложить гаджеты, вместо просмотра сериала можно почитать книгу.

Павлова отметила и роль правильного питания в сохранении молодости мозга. Например, бета-каротин и ликопин, которые содержатся моркови, тыкве, папайе и томатах, помогают в укреплении сосудов, снижении сахара и поддержании здоровья нервных клеток.

Питание также влияет на сон – не стоит есть фастфуд или сладкое на ночь, так как это приводит к нарушению пищеварения. Перед сном лучше перекусить чем-то легким и белковым.

«Питание, обогащенное антиоксидантами, снижает тревожность и улучшает работу нервной системы», – добавила врач.

Она отметила, что для мозга важна и физическая нагрузка, так как во время занятий спортом вырабатываются эндорфины и нейротрофины, которые стимулируют рост нейронных связей. По словам Павловой, следует тщательно следить за соотношением талии и бедер. У женщин оно должно быть до 0,8, а у мужчин до 0,9. При помощи этого показателя можно оценить риски метаболического синдрома. Он связан с развитием диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наиболее полезны для работы мозга аэробные нагрузки, которые помогают насыщать его кислородом: бег, ходьба, плавание. Ходить стоит не менее 30 минут в день.

По словам Павловой, при соблюдении режима человеческий мозг способен восстанавливаться. Нейронные связи могут формироваться и после 40 лет. Если убрать из повседневной жизни вредные привычки и добавить полезные, то положительные изменения будут заметны уже через неделю: повысится концентрация,уйдут головные боли и тревожность.

Ранее врач-терапевт Анна Белоусова также рассказала, что нужно делать для сохранения молодости мозга и тела. Для тренировки мозговой активности можно разгадывать кроссворды, судоку, играть в компьютерные игры. Физические упражнения помогут избежать серьезных переломов, например, шейки бедра. А правильное питание положительно скажется не только на здоровье, но и на внешнем виде.