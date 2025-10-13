Определена главная ошибка худеющих

Это заблуждение не только тормозит процесс сброса веса, но и вредит здоровью. Диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru рассказала, какую ошибку худеющие совершают чаще всего.

Самая первая ошибка худеющих — это решение сесть на диету. Я считаю её главной, потому что резкое ограничение калорий является абсолютно неправильным. Вторая — это голодание. Например, когда вы думаете, что сегодня посидите на гречке или кефире, и всё будет хорошо. Нет, не будет, — сказала Мизинова.

Кроме того, эксперт посоветовала желающим сбросить лишние килограммы внимательно следить не только за калорийностью, но и за качеством продуктов, из которых строится рацион.