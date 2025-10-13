Десять гаджетов, которые улучшат ваш сон

Большое количество информации, напряженный образ жизни, регулярные стрессы, сериальчик перед сном, бесконечные сообщения в рабочих (или других) чатах… Все это плохо влияет на наш сон. Одни чувствуют разбитость и усталость по утрам (даже, если легли спать пораньше), другие — плохо засыпают и ворочаются всю ночь. Но технологии не стоят на месте. Благодаря современным гаджетам можно значительно улучшить качество сна, просыпаться по утрам полным сил и энергии.

© Unsplash

Трекеры сна

Часто встроены в умные часы, фитнес-браслеты продаются и отдельными датчиками. Помогают отслеживать сон: замеряют движение и пульс, анализируют качество ночного отдыха. Особо продвинутые модели дают персональные рекомендации, изучив ваш сон. Также в трекерах может быть функция будильника. Но сигнал будет не громкий и противный, как от обычного, а мягкий, постепенно выводя из «Царства Морфея». Кстати, трекер может сам подобрать оптимальное время для пробуждения, проанализировав фазу между медленным и быстрым сном.

Маски для сна

Даже, если вы отключите свет в комнате, источников освещения будет предостаточно: экраны, диоды от техники, фонари, фары машин на улице, свет из окон соседнего дома. Это мешает выработке гормона сна — мелатонина. Чтобы обеспечить полную темноту, используйте обычные тканевые маски для сна. Также есть умные девайсы, оснащенные дополнительными функциями: технология затемнения, изоляция от внешнего шума, подключение к источнику звука. Умные маски блокируют свет, создают идеальные условия для засыпания, помогают слушать расслабляющую музыку, белый шум или медитации. Особенно они полезны во время путешествий.

Световые будильники

Пронзительный звук будильника с утра — не лучшее начало дня. Тем более, что он заставляет вздрагивать и портит настроение. Световые будильники будят с помощью света, что гораздо естественнее и приятнее для человека. В городских условиях особенно актуальны девайсы с имитаций рассвета. Модели есть разные. Вы можете менять оттенок подсветки, регулировать уровень яркости, ставить на сигнал свои мелодии или звуки природы.

Очки для светотерапии

Гаджет воздействует на организм ярким светом определенного спектра, регулируя циркадные ритмы и улучшая самочувствие при различных нарушениях сна. Очки для светотерапии излучают естественный свет (обычно синего или зеленого спектра), которые регулируют выработку мелатонина. Например, в утреннее время гаджет поможет быстрее прийти в себя после пробуждения, а вечером — легко заснуть.

Система контроля сна

Часто представлены в формате датчиков и прикроватных модулей. Датчик кладется под матрас, анализирует движение тела, дыхание и частоту биение сердца. Модуль собирает информацию о температуре, влажности и чистоте воздуха. Некоторые модели выполняют функции будильника и ночника.

Утяжеленное одеяло

Обеспечивают мягкое и равномерное давление по телу, благодаря чему достигается эффект терапии сенсорного давления, то есть ощущение, что вас кто-то обнимает. Это снижает уровень тревожности, стимулирует выработку серотонина (гормон спокойствия) и мелатонина, помогает быстрее и крепче заснуть, лучше высыпаться. Вес одеяла подбирается индивидуально под вес человека.

Терморегулируемое одеяло

Особенно полезно для людей, которые часто просыпаются из-за жары или холода. Терморегулирующее одеяло решает эти проблемы, подстраиваясь под температуру тела и вокруг. В итоге создается комфортный для вас температурный микроклимат сна.

Терморегулирующий браслет

Гаджет помогает воздействовать на тело пользователя. Браслет нагревает или охлаждает запястье, создавая ощущение тепла или прохлады. Общая температура тела или помещения остаются прежними. Воздействуя на запястье, девайс помогает обмануть мозг, создать ощущение прохлады или тепла. Похожим образом действует чашка горячего чая или кофе: когда мы держим ее в руках, становится теплее даже на морозе. Управление терморегулирующим браслетом осуществляется с помощью кнопок.

Умная подушка

Они бывают разными. Есть охлаждающие модели (не придется больше переворачивать подушку холодной стороной, если вдруг жарко), подушки с эффектом «памяти» (запоминает положение головы, поддерживает ее и шею в анатомически правильном положении), подушки со встроенными датчиками (анализируют качество сна), beauty-подушки (предотвращают появление отеков и заломов по утрам).

Ночник с белым шумом

Белым является шум, состоящий из звуковых волн разной частоты, звучащих на одинаковой громкости. Говоря простыми словами, белый шум — это монотонный звуковой фон. Принцип его работы заключается в заглушении других звуков, которые негативно влияют на сон. Белый шум помогает быстрее заснуть, лучше выспаться и не просыпаться на протяжении всей ночи.