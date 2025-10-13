Синдром «замороженного плеча» в перименопаузу: что это и как его лечить

Бывает так: вчера все было нормально — работали за компьютером, водили машину и вообще прекрасно себя чувствовали. А утром просыпаетесь и неожиданно понимаете, что рука банально не слушается: поднять выше уровня плеча больно, закинуть за спину невозможно, футболку надеть — целый квест, хотя никаких ударов, растяжений и любых других эксцессов накануне не было. Такое внезапное ограничение движения без видимой причины — типичный старт замороженного плеча: капсула сустава словно стягивается изнутри, руке становится тесно, и каждый жест напоминает о себе резкой ноющей болью. Терапевт Евгений Митрюхин рассказал, что это за напасть и как от нее избавиться.

Что такое «замороженное плечо»

«Замороженное плечо» (адгезивный капсулит) — это состояние, при котором капсула плечевого сустава воспаляется и «стягивается», из-за чего рука болит и теряет подвижность, прежде всего при отведении и наружной ротации.

«Процесс обычно идет волнами: сначала "замерзание" с нарастающей ночной болью и резкими ограничениями, затем фаза "замерзшего" плеча, когда боль стихает, но жесткость не отпускает, и, наконец, "оттаивание" с медленным возвращением амплитуды. История длинная — без лечения может растянуться на 1–3 года, но правильная тактика значительно ускоряет выздоровление и снижает риск рецидива», — объясняет врач.

Почему это случается в перименопаузе

Во время перименопаузы падает уровень эстрогенов, меняется обмен коллагена и воды в соединительной ткани: капсула становится суше и менее эластичной, а микровоспаление легче запускается и дольше гаснет. Добавьте к этому частые спутники возраста — колебания сахара крови, нарушение щитовидной железы, лишний вес, недосып и сидячий режим — и получится «идеальная буря» для капсулита.

Любая мелочь вроде неловкого движения, перенапряжения на тренировке или отсутствия хоть какого-то движения, становится тем самым спусковым крючком. Потому и получается, что каждая третья женщина в переходный период сталкивается с этим диагнозом хотя бы раз.

Чем лечить

Старт — всегда консервативный: информирование, щадящая активность, тепловые процедуры перед движением и холод после нагрузки, мягкие обезболивающие (по назначению врача), а главное — физиотерапия с растяжением капсулы и укреплением лопаточно-плечевого пояса в зоне переносимости боли. Если за 6–9 месяцев существенного прогресса нет, обсуждают манипуляцию под анестезией или артроскопическое рассечение сращений, но до этого доходит меньшинство. Лучше всего не ждать и при первых же симптомах начинать лечение.

Начинайте ежедневную «гигиену плеча»

Тут у нас маятники, ползущая ладонь по стене (поднимайтесь пальцами вверх до первой боли), эластичная лента на внешнюю ротацию и приведение лопатки, всего 10–15 минут утром и вечером.

«Обязательно дозируйте нагрузку по шкале боли: во время упражнений приемлема терпимая боль до 3–4 из 10, но не "режущая" — чрезмерный нажим откатывает воспаление назад. Спите правильно: подложите подушку под предплечье, чтобы рука лежала чуть приподнято, перед сном — тепло на 15 минут и мягкая растяжка, а если боль мешает спать — обсудите краткий курс обезболивания с врачом», — советует врач.

Проверьте фон: сахар крови, ТТГ, витамин D и общий режим

Ничего нового: сколько воды вы пьете, сколько белка в вашем рационе, сколько шагов вы проходите — метаболический «бэкграунд» ускоряет заживление не меньше мазей. И не терпите бесконечно: если боль резкая после травмы, есть онемение кисти, слабость, лихорадка или за 6–8 недель нет сдвига, нужен очный осмотр у специалиста (ортопед/ревматолог/физиотерапевт) с УЗИ или МРТ, чтобы не пропустить разрыв манжеты или другое состояние, маскирующееся под капсулит.