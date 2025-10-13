Определена главная причина развития рака кишечника у молодых

Сидячий образ жизни является ключевым фактором, который повышает заболеваемость раком кишечника среди людей в возрасте до 50 лет. Об этом заявила врач-онколог и доцент кафедры хирургии и медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Инь Цао в интервью Daily Mail.

По словам эксперта, на протяжении десятилетий рак кишечника считался болезнью пожилых, однако за последние 30 лет ситуация изменилась: с начала 1990-х годов число диагностированных случаев среди людей от 25 до 49 лет увеличилось более чем в два раза.

Цао подчеркнула, что основной причиной этого тренда является малоподвижный образ жизни. При этом, как отметила специалистка, даже регулярные тренировки не компенсируют вред от длительного сидения.

«Молодые люди сейчас проводят в сидячем положении больше времени, чем когда-либо прежде», — отметила онколог.

Кроме недостатка физической активности, врач указала на другие возможные факторы риска: несбалансированное питание с низким содержанием клетчатки, избыток фастфуда и переработанного мяса в рационе, злоупотребление сладкими газированными напитками. Также в числе потенциальных причин рака колоректального рака эксперт назвала ожирение, диабет, употребление алкоголя (особенно натощак) и неблагоприятную экологическую обстановку.