Врач рассказал, как снизить риск тромбозов

При тромбозе в кровеносных сосудах формируются сгустки, которые могут препятствовать нормальному кровотоку и приводить к инсульту, инфаркту или тромбоэмболии лёгочной артерии. По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, большинство случаев тромбоза можно предупредить.

© Unsplash

Она отметила, что характерные признаки тромбоза глубоких вен нижних конечностей включают одностороннюю отёчность, распирающую боль в икре, усиливающуюся при ходьбе, и локальное покраснение кожи с синеватым оттенком.

«Если же тромб сформировался в вене руки, верхняя конечность также начнёт отекать, при этом может присутствовать боль и ограничение объёма движений», — пояснила специалист.

Врач добавила, что при тромбозе артериальных сосудов преобладают симптомы ишемии, а при нарушении кровотока в головном мозге — признаки инсульта: асимметрия лица, односторонняя слабость, нарушения речи и координации.

В группу риска, по словам Демьяновской, входят люди с варикозной болезнью, онкологическими заболеваниями, женщины в послеродовой период, а также те, кто часто совершает длительные перелёты или ведёт малоподвижный образ жизни.

Вероятность болезни выше у беременных, пожилых, курильщиков и лиц с лишним весом. Риск возрастает после травм, особенно сопровождающихся длительной иммобилизацией.

Врач советует для профилактики вставать и немного двигаться каждый час, даже в офисе или в дороге, а также пить достаточно воды и включать в рацион овощи, рыбу и продукты, богатые клетчаткой. При варикозе важно наблюдаться у специалиста и носить компрессионный трикотаж.

«Есть несколько "красных флажков", при которых нельзя тянуть с визитом к врачу. Среди них — внезапный односторонний отёк и боль в ноге, одышка и боль в груди, сильная головная боль, односторонняя слабость, асимметрия лица, нарушение речи. Все эти сигналы могут говорить о развитии венозного или артериального тромбоза», — предупредила Демьяновская.

Она также отметила, что осенью риск тромбозов стабилен, но зимой он возрастает. Это связывают с сужением сосудов из-за активации симпатического отдела нервной системы, повышением свёртываемости крови при зимних инфекциях и снижением потребления жидкости в отопительный сезон. Дополнительным фактором становится снижение физической активности и резкие перепады температур.

