Какая доза миндаля может вызвать серьезное расстройство пищеварения

Чрезмерное употребление миндаля может вызвать серьёзное расстройство желудочно-кишечного тракта. Об этом, ссылаясь на врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков, пишут «Аргументы и факты».

Специалист рекомендует ограничиваться дневной порцией в 25 граммов этого ореха. Эта же норма — примерно горсть — является оптимальной для одного приема в случае с большинством других орехов и семечек.

По словам Полякова, особую осторожность стоит проявлять с бразильским орехом: из-за рекордного содержания селена допустимая норма не должна превышать 4-5 штук.