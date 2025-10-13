Назван лучший способ высушить руки в общественном туалете

Биотехнолог Лусия Альмагро призвала при посещении общественных туалетов следовать нескольким правилам, а также раскрыла лучший способ высушить руки. Ее цитирует издание Vanitatis.

Альмагро посоветовала избегать сушилок для рук.

«Существуют научные данные, подтверждающие, что они способны поглощать бактерии из ванной комнаты, накапливать их внутри, а затем высвобождать через воздушный поток. Это означает, что после мытья ваши руки снова загрязняются бактериями», — пояснила она.

Вместо этого специалистка порекомендовала сушить руки бумажными полотенцами. Альмагро отметила, что бумажные полотенца удаляют с рук примерно 71 процент бактерий, а сушилки — только 23 процента. Биотехнолог уточнила, что полотенца также стоит использовать, когда человек касается ручек дверей или защелок в общественном туалете.

