Какие травы и специи помогут улучшить пищеварение

Некоторые травы и специи могут помочь улучшить пищеварение и справиться со вздутием живота, синдромом раздраженного кишечника (СРК) и спазмами, однако, перед их приемом важно проконсультироваться с врачом. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, автор книги «Обман веществ» и канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

Так, мята перечная, в которой есть ментол, может работать как природный спазмолитик, снижать спазмы, боль и вздутие. Чай или экстракт ромашки помогают при легких желудочных расстройствах, вздутии и коликах, семена фенхеля используют после еды для улучшения усвоения пищи. Последние также помогают снизить боли при СРК, вывести лишние газы, уменьшить вздутие и справиться с запорами.

«Тмин стимулирует выделение желчи и активность пищеварительных ферментов, помогая лучше переваривать жиры. В исследованиях тмин улучшал симптомы СРК уже через две недели и ускорял прохождение пищи по кишечнику примерно на четверть. Это делает тмин ценным помощником при чувстве тяжести после еды», — заключила Павлова.

Врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Елена Насанкаева до этого рассказала «Газете.Ru», что употребление чая сразу после приема пищи может нарушать физиологические и биохимические процессы пищеварения.