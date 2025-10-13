Мужчинам назвали оптимальное количество эякуляций в месяц

Для снижения риска заболеваний, включая рак предстательной железы, мужчинам в возрасте до 30 лет рекомендуется эякулировать не менее 21 раза в месяц. Об этом рассказала уролог Ванесса Москера из медицинского центра Forrest (Колумбия) Слова эксперта приводит издание La Prensa Gráfica.

По словам специалиста, регулярная эякуляция способствует выработке дофамина, улучшает качество сна, снижает тревожность и помогает справляться со стрессом. Кроме того, она может выполнять профилактическую функцию в отношении онкологических заболеваний, особенно рака простаты.

Москера уточнила, что рекомендуемая частота может различаться в зависимости от возраста. Так, у мужчин младше 30 лет показатель может достигать 25 раз в месяц. В возрасте от 30 до 50 лет — от 10 до 20 раз, а у мужчин старше 50 лет — от 5 до 15 раз в месяц.

Врач также сослалась на исследование Гарвардского университета, которое подтверждает такие выводы. Согласно результатам, у мужчин, которые эякулируют не менее 21 раза в месяц, риск развития рака простаты снижен на 33% по сравнению с теми, у кого частота составляет от четырех до семи раз.

Аналогичные выводы были получены в другом исследовании 2016 года, опубликованном в журнале European Urology. Работа также выявила связь между более высокой частотой эякуляции и снижением вероятности развития рака предстательной железы.