Вкусный антистресс: диетолог предложила полезную альтернативу сладким перекусам

Чемпионат.comиещё 1

Заедание стресса сладостями не только не помогает успокоиться, но и усугубляет тревожность, создавая порочный круг. Об этом предупредила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

Диетолог предложила полезную альтернативу сладким перекусам
© Чемпионат

Специалист пояснила, что простые углеводы из шоколадных батончиков или печенья дают лишь кратковременное облегчение. Уже через час уровень сахара в крови резко падает, что провоцирует новый выброс гормонов стресса, и тревожность возвращается.

Выходом из этой ситуации могут стать функциональные продукты с высоким содержанием белка и пищевых волокон.

Белок — ключевой игрок в стабилизации настроения. Он замедляет усвоение углеводов, предотвращая резкие скачки сахара, и обеспечивает длительное чувство сытости.

Эксперт советует заменить обычные сладости на их полезные аналоги: батончики без сахара, обогащённое печенье, шоколад или даже мороженое. Такой осознанный выбор позволяет удовлетворить потребность в сладком, одновременно обеспечивая нервную систему необходимыми питательными веществами.