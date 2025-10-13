Какая диета оказалась эффективнее для снижения давления

От питания зависит риск развития гипертонии. Помочь в этом могут разные диеты, но особенно DASH.

© Ferra.ru

У людей с гипертонией диеты DASH снижает систолическое артериальное давление (САД) на 5–8 мм рт. ст., а у людей без гипертонии - на 3–7 мм рт. ст. Снижение систолического артериального давления на 10 мм рт. ст. связано с 20%-ным снижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний.

© svariophoto / Getty Images

Что касается среднеземноморской диеты, то исследования дали неоднозначные результаты. Она способна снизить диастолическое артериальное давление (ДАД), а на систолическое артериальное давление влияет нестабильно.

Диета DASH включает употребление нежирных молочных продуктов и уделяет внимание ограничению потребления натрия. Средиземноморский вариант питания, напротив, предполагает сокращение потребления молочных продуктов и не ограничивает потребление натрия явно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.