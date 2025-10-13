Врач назвал самую опасную еду

Почему одни люди быстро набирают вес, ограничивая себя в еде, а другие "едят все подряд", но ничего лишнего у них нигде не откладывается? Как объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, есть один "мощный фактор", который "может быть даже важнее наследственности".

"Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике", - отметил он, уточнив, что состав кишечного микробиома не только является следствием ожирения, но во многих случаях становится ключевой причиной набора веса.

По его словам, у тех людей, которые никак не могут избавиться от "несжигаемого жира" в проблемных зонах, преобладают бактерии типа Firmicutes. Это сильно влияет на лишний вес, так как эти бактерии "помогают" извлекать из пищи больше калорий, чем надо. В результате проблемный жир на животе растет быстрее, чем от сахара.

"Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой - сто пятнадцать", - отметил врач в своем блоге.

Чтобы это исправить, надо обратить внимание на два момента. Микробиому мешают быть здоровым ультраобработанные продукты и избыток сахара, искусственные подсластители, антибиотики, а также, что не менее важно, отсутствие в рационе ряда продуктов.

Для того, чтобы вырастить "правильный микробиом", врач посоветовал включить в питание пребиотики - это первый шаг. Специалист указал на лук и чеснок. Кроме того, в списке - бананы, овес, яблоки, бобовые.

"Важны и пробиотики: кефир, йогурт, квашеная капуста", - добавил Сергей Вялов.

Простые шаги запустят процесс изменения вашего микробиома, подчеркнул врач. Он добавил: чем разнообразнее рацион, чем лучше.