В чем польза пшенной каши для здоровья

Пшенная каша, незаслуженно забытая сегодня, веками была основным блюдом на Руси. Ее история начинается еще с V веке до нашей эры в Китае и Монголии, а с III века до н.э. пшено начали выращивать на территории современной России. До появления картофеля именно пшенка оставалась главным продуктом питания для всех сословий. Почти всем известно, что эта золотистая крупа очень полезна. Однако немногие знают, что пшено предотвращает накопление жира и выводит токсины. Регулярное употребление пшенной каши нормализует давление, укрепляет сосуды, снижает риск инсульта, а также улучшает состояние кожи и разглаживает морщины. А благодаря клетчатке и медленным углеводам она надолго насыщает.

Фосфор в составе этой крупы укрепляет кости, что особенно важно для детей и пожилых людей, а кремний и фтор делают крепкими ногти, волосы и зубы. Витамины группы В помогают нервной системе противостоять стрессам. Помимо этого, пшенная каша рекомендована при заболеваниях печени, поджелудочной железы, атеросклерозе и диабете.

Однако есть и ограничения. При чрезмерном употреблении пшенка может вызывать запоры. К тому же в ней есть вещества, замедляющие усвоение йода, поэтом часто эту крупу нельзя есть при заболеваниях щитовидки, предупреждает Павел Корпачев в своем блоге.

