Что есть после 50 лет, чтобы жить дольше

Ягоды и фрукты помогают положительно влияют на здоровье сердца и сосудов. Последние исследования подтверждают, что некоторые из них содержат уникальные соединения, способные разжижать кровь, снижать воспаление и предотвращать образование тромбов. После 50 лет это становится особенно актуальным.

В кожуре красного винограда содержится особенно ценный антиоксидант ресвератролом. Это вещество предотвращает слипание тромбоцитов и улучшает эластичность сосудов. В киви есть фермент актинидин, который расщепляет белок фибрин — основу тромбов. Всего две штуки этого фрукта в день снижают вязкость крови. Натощак эффект еще сильнее. Гранат содержит пуниколагин, который стимулирует выработку оксида азота, расширяющего сосуды. Добавление щепотки черного перца к гранатовому соку удваивает его эффективность. Авокадо с его мононенасыщенными жирами нормализует холестерин и поддерживает оптимальную свертываемость крови. Самый питательный слой находится прямо под кожурой. Бананы за счет калия регулируют давление и снижают вязкость крови. Даже кожура может быть полезной, надо высушить, измельчить и пить как чай. Апельсины с гесперидином укрепляют сосуды. При этом съедать лучше сам фрукт, а не цедить из него сок, уточняет канал «Просто о жизни и воспитании». Почти все красные ягоды содержат антоцианы, которые защищают внутренний слой сосудов. Чтобы польза усилилась, надо замочить их в зеленом чае. Как уже писал «ГлагоL», медики советуют после 50 лет съедать в день не менее 30 г грецких орехов. Они содержать полезные жиры и антиоксиданты, которые снижают риск развития сердечных заболеваний и деменции.