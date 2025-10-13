Топ-7 причин, почему вас тянет к сладкому

Тяга к сладкому - это иногда попытка мозга сообщить о чём-то важно. Например, о стрессе, нехватке сна и пр.

Привычка. Если вы регулярно едите сладкие продукты, то можете потом употреблять такую пищу на автопилоте.

Недоедание. Это может вызвать расстройства пищевого поведения.

Искусственные подсластители. Они в 180–13 000 раз слаще столового сахара. Исследования также показывают, что регулярное употребление искусственных подсластителей может привести к привыканию и изменить баланс кишечной микрофлоры, что уменьшает чувство насыщения. Также эти подсластители связаны с перееданием и непреднамеренным набором веса.

Стресс. Одно исследование показало, что чрезмерное потребление сахара влияет так, что люди в состоянии стресса становятся более уязвимыми к постоянной тяге к сладкому.

Сон. Нехватка сна усиливает тягу к сладкому. Кроме того, рацион питания с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара, низким содержанием клетчатки связан с плохим сном.

ПМС. Дело в том, что перед началом менструации повышается уровень эстрогена и прогестерона, из-за чего повышается тяга к сладкому. Возникает она обычно за 7–10 дней до начала месячных.

Сахарная зависимость. В некоторых исследованиях учёные обнаружили параллели между реакцией мозга на наркотики, вызывающие привыкание, и на употребление сахара.

