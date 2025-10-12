Россиянам с запорами дали несколько советов

В большинстве случаев справиться с запором поможет коррекция образа жизни, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Ермошина. В разговоре с «Лентой.ру» она дала несколько советов россиянам, которые сталкиваются со сложностями при опорожнении кишечника.

«Если вы заметили проблему, первым делом пересмотрите рацион: соблюдайте питьевой режим, ешьте больше овощей, фруктов, зелени и других продуктов, богатых клетчаткой. И больше двигайтесь. Необязательно убиваться в спортзале — достаточно прогулок, приседаний, отжиманий от стены», — посоветовала врач.

Также, по ее словам, справиться с запором поможет минеральная вода с магнием. Магний притягивает жидкость в кишечник и тем самым облегчает процесс дефекации, объяснила доктор.

При этом от использования клизм врач призвала воздержаться. Она подчеркнула, что к этому способу можно прибегать только в экстренных случаях, например, при подготовке к обследованию или в качестве меры разовой помощи. Однако постоянное применение клизм нарушает естественные механизмы дефекации.

Если, несмотря на коррекцию образа жизни, улучшений в течение двух недель нет, Ермошина рекомендовала обратиться к врачу.

«Не всегда запор — следствие диеты или стресса, особенно если проблема возникла у пожилого человека. Рак кишечника в этом возрасте встречается чаще», — подчеркнула она.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета в сутки. По ее словам, норма частоты стула может сильно отличаться, но у здоровых людей испражнение бывает не чаще двух раз в сутки и не реже трех раз в неделю.