Раскрыт секрет дыхательной гимнастики для похудения

Фитнес-тренер Ирина Аникушина раскрыла секрет дыхательной гимнастики для похудения. Ее слова приводит «Чемпионат».

Эксперт заявила, что глубокое дыхание насыщает организм кислородом, улучшая пищеварение, стимулирует метаболизм, активизирует мышцы пресса и диафрагмы, снижает аппетит и уровень стресса. Для достижения максимального эффекта рекомендуется выполнять дыхательные упражнения утром натощак или спустя 1-1,5 часа после завтрака.

Основой техники является глубокий вдох через нос с расслаблением грудной клетки и живота и медленный выдох через рот, при котором работает диафрагма. Среди популярных методик выделяются бодифлекс и оксисайз, каждая из которых включает комплекс дыхательных упражнений в сочетании с растяжкой и силовыми элементами.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.