Почему беременным нельзя все девять месяцев лежать на диване

Секрет хорошего самочувствия во время беременности — не в постоянном отдыхе, а в правильном движении. Как утверждает омский врач Наталья Кролевец, умеренные физические нагрузки — ключ к укреплению здоровья мамы и будущего ребенка, а также залог нормального течения родов. Ее слова приводит Минздрав Омской области в телеграм-канале.

Согласно рекомендациям специалиста, будущим мамам идеально подойдут плавание, аквааэробика, неспешные прогулки и легкая гимнастика. Эти виды активности улучшают кровообращение и поднимают настроение. А вот о силовом тренинге, верховой езде и прыжках на время беременности придется забыть.

Важнейшее условие — получить «зеленый свет» от своего акушера-гинеколога. Любые осложнения, будь то угроза выкидыша или кровотечение, являются строгим противопоказанием для занятий. В остальном же, спорт должен быть в удовольствие.