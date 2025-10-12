Как распознать первые признаки депрессии и почему их нельзя игнорировать

10 октября во всем мире отметили День психического здоровья. Эта дата для психиатров — повод напомнить о необходимости обращения за помощью при появлении первых признаков депрессии.

Сегодня депрессия — самое распространенное психическое расстройство в мире. По данным Института психологии РАН, 39 процентов россиян имеют его симптомы. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, как со временем менялись наши представления о заболевании и можно ли его вылечить.

«…Эта жизнь проходит за небольшой отрезок времени. Вот деревья, даже они падают. Смотри! Отвратительно имя мое более чем жена, о которой говорят ложь мужу. С кем говорить мне сегодня? Братья плохи. Мы, сегодняшние друзья, не любим друг друга. С кем говорить мне сегодня? Нет человеческих лиц. Всяк человек искоса смотрит на брата. Смерть для меня сегодня подобна выздоровлению больного, подобна выходу после заключения на волю...»

Эти строки — отрывок из древнеегипетской поэмы «Беседа разочарованного со своим духом». Произведению более 4000 тысяч лет, и оно считается одним из самых интересных письменных памятников в мире во многом потому, что в нем довольно подробно перечислены чувства, испытываемые человеком в депрессии — болезни, которая, как уверены психиатры, существует столько, сколько существует человечество.

Так, в Древней Греции депрессия была известна под названием меланхолия, и ее главной причиной считался избыток «черной желчи» в организме. А средневековые богословы были уверены, что «душевная болезнь», в результате которой у человека нет сил справляться со своими обязанностями, дана ему в наказание за недостаточную веру, поэтому и вылечить ее можно покаянием и аскезой.

Убеждение, что «депрессия — это стыдно» — закрепилось и в нашей культуре, — рассказывает историк Наталья Фаликова. Такие устоявшиеся представления до сих пор нередко всплывают в замечаниях близких людей: «Ну что ты опять себе придумала?», «Возьми себя в руки», «Все болезни — от безделья».

И это еще больше усугубляет состояние человека, который не в силах рассказать, что с ним происходит.

Один из распространенных симптомов депрессии — алекситимия, неспособность выразить свои чувства и объяснить происходящее.

Недавно моя постоянная пациентка пожаловалась на обострение тревожности, мол, кошка заболела, с подругой поссорились, всего боюсь… — рассказывает Андрей Шмилович, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова. — А я девушку знаю давно и понимаю, что это не просто тревога. Уточняю: душа болит? Она заливается слезами и говорит: «Андрей Аркадьевич, почему я не могу вам этого описать?..» Как правило, депрессивный пациент молчит. Если он находит силы хотя бы дойти до врача и залиться слезами в кабинете — это уже хорошо.

Кроме этого, к признакам депрессии относятся расширение зрачков без офтальмологических патологий, тахикардия, прекращение функционирования ЖКТ.

Весь организм как будто замирает, отсюда и физическая невозможность встать с кровати и дойти хотя бы до душа, чтобы помыть голову, не говоря уже о более существенных делах. Это и есть та сама дезадаптация*, которая является одной из основных причин временной или постоянной утраты трудоспособности.

Многие уверены, что депрессия передается по наследству. И у этого убеждения также «ноги растут» из средневековья, когда считалось, что на род наложено проклятие, и все поколения будут болеть. Психиатр Шмилович вспоминает, что пару месяцев назад к нему на прием приехала семья с Кавказа. Пациент, 13-летний подросток с депрессией, пришел в сопровождении мам, бабушек и тетушек.

Я спрашиваю его, готов ли он лечиться, — рассказывает психиатр. — Он отвечает, что это нужно обсудить с отцом, который ждал в машине. Вызываю отца, а тот мне: «Это лечится? Если нет — скажите сразу. Я его убью. У нас не может быть в роду дефектных».

И хоть на нейровоспаление в головном мозге, в результате которого возникает депрессия, действительно имеет влияние наследственно-генетическая предрасположенность, определяют расстройство социальные факторы — характер пациента и его психологические проблемы, а также среда, в которой он живет.

Поэтому и вылечить депрессию только антидепрессантами, без ликвидации психосоциальных факторов, невозможно. А для этого медики подключают к работе психотерапевта и социального психолога, проводят беседу с родственниками. Ведь зачастую близкие люди, желая вывести человека «из ступора», еще больше вредят ему.

Важно понимать, что человек, лежащий в постели, который не хочет разговаривать и есть, — не подлец, а человек страдающий, — поясняет Шмилович. — Он болен. И это осознание приходит к родственникам больного не быстро. Поэтому мы проводим для них просветительские семинары и оказываем психологическую поддержку. Ведь они зачастую очень устают от депрессии близкого.

Комплексный подход к лечению заболевания дает хорошие результаты. Как правило, большинство пациентов входят в стойкую ремиссию, а многие и не вспоминают впоследствии о болезни. А вот невылеченное нейровоспаление приводит к увеличению риска тяжелой деменции в пожилом возрасте. Впрочем, похоже, что статистика эта будет с каждым годом снижаться.

Сегодня молодежь понимает, что их интеллект и навыки, заработанные в институте, — это инвестиции. А депрессия бизнесу очень мешает. Поэтому ее нужно лечить. И такой подход нас, психиатров, очень радует, — уверяет Шмилович. — Депрессия, к счастью, излечима.

* Дезадаптация — частичная или полная неспособность человека приспосабливаться к социуму, поддерживать стабильные отношения и справляться с проблемами.

