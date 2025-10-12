В чем причины ожирения в России и как с ним бороться

В России проживает 40 млн человек, страдающих ожирением, и около 650 тысяч из них - дети. Нашей стране нужна комплексная программа по борьбе с этим недугом, которая должна включать не только лечебные меры, но и профилактику, и разъяснительную работу, и всевозможные социальные рычаги воздействия на людей. Но пока даже не готова дорожная карта по борьбе с ожирением у детей и подростков. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере в прошлую пятницу.

Поручение подготовить такой план было дано Минздраву еще в 2021 году, но документа до сих пор нет, - подчеркнула Голикова. Между тем, проблема ожирения только нарастает год от года, и тянет за собой массу негативных последствий - от высокого риска заболеваний сердца и сосудов вплоть до инсульта и инфаркта и до увеличения распространенности более чем десятка видов рака.

Проблема усугубляется тем, что до сих пор не только пациенты, но даже многие врачи недооценивают ее серьезность: первые считают лишние килограммы не более чем косметическим дефектом, недостатком внешности, и не задумываются, как это влияет на здоровье, а вторые концентрируются на лечении основного заболевания, а нарушениями метаболизма занимаются в основном эндокринологи. Причем чаще всего пациент идет к врачу, когда заболевание уже в запущенной стадии. Об этом говорили участники международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка", завершившегося в Москве.

"Проблема ожирения сегодня относится к разряду не только медицинских, но и социальных проблем. Нам недостаточно разрабатывать современные методы лечения, они у нас, к счастью, есть. Но ни лекарственная терапия, ни хирургические методы не будут эффективными, если пациент не изменит образ жизни, подходы к питанию и физической активности. Поэтому нам нужно заниматься целенаправленной популяризацией знаний о метаболизме, объяснять пациентам, насколько важна профилактика", - считает президент НМИЦ эндокринологии, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов.

Особую тревогу у специалистов вызывает устойчивость сформировавшегося ожирения к лечению.

"Формируется замкнутый круг: накопившаяся жировая ткань выступает в качестве эндокринного органа, усиливая хроническое воспаление и усугубляя нарушения метаболизма, - объяснила директор НМИЦ эндокринологии, академик РАН Наталья Мокрышева. - Поэтому даже если пациенту удается похудеть, не изменив образ жизни потом, сложно сохранить вес, он снова растет".

Данные многолетнего эпидемиологического мониторинга представила на форуме директор НМИЦ профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина. Распространенность ожирения в России резко выросла с 2003 года. Эксперты выделяют две основные причины: изменилось качество питания, калорийность средней порции еды постоянно растет, а наиболее доступные и недорогие продукты содержат слишком много простых углеводов и трансжиров. Например, заменяя ребенку вредный бургер на полезный молочный коктейль, родители даже не подозревают, что в нем содержится до 18 ложек сахара. Вторая не менее важная причина - гиподинамия, отсутствие достаточной физической активности, в том числе и у детей.

"В наше время главным развлечением были скакалки и классики, теперь - гаджеты", - посетовал один из выступавших врачей.

"Все проблемы родом из детства, - констатировала Оксана Драпкина. - Но родителям стоило бы задуматься: практически каждый второй ребенок, если у него была повышена масса тела в детстве, будет полным взрослым".

Программа "Экосистемы профилактики" направлена на то, чтобы во время ежегодной диспансеризации врачи всех специальностей обращали внимание на комплекцию пациентов и при наличии лишних килограммов отправляли их на консультацию к эндокринологу, - сообщила академик Драпкина. Кроме того, по ее словам, сейчас происходит перезагрузка Центров здоровья, а пациентам с ожирением обеспечат диспансерное наблюдение, то есть постоянную медицинскую поддержку.

По сути, программа по борьбе с ожирением, хотя пока и не зафиксирована в виде единого документа, уже ведется. Так, государство рублем, через налоговый вычет, поддерживает людей, регулярно занимающихся спортом. Фискальная мера - акцизы на напитки с большим количеством сахара, напротив, должна снизить вред от их потребления. Принято решение о развитии диетологической службы. Утверждены стандарты медицинской помощи при ожирении, развивается производство современных эффективных лекарств, а пациентам с морбидным ожирением в последние годы стали доступны бариатрические операции как вынужденная и крайняя мера, к которой врачи прибегают, если консервативное лечение не помогает.