Как снизить экранное время и добавить в жизнь активность

Среди пользователей набирает популярность приложение, которое блокирует экран телефона, пока человек не сделает разминку. Корреспондент «Вечерней Москвы» скачала сервис и испробовала его на себе.

Перед тем как приступить к занятиям в приложении, нужно пройти небольшой тест. Он включает около десяти вопросов о вашем образе жизни. Надо указать, сколько часов проводите за экраном, что мешает сконцентрироваться на делах, использование каких приложений хотели бы ограничить. Отдельно нужно выбрать, какой цели вы хотите достичь благодаря приложению: лучше сфокусироваться на работе, повысить продуктивность, снизить вес, набрать мышечную массу, снизить уровень социальной изоляции... В общем, вариантов много.

Используя ваши ответы, приложение составит персональные упражнения. Например, если вы выбрали опцию «похудеть», то тренировки будут менее щадящими, чем если вы отметили пункт про социальную изоляцию.

Я выбрала одно приложение, на которое трачу больше времени, чем хотелось бы. Обозначила и цель: «лучше сконцентрироваться на работе». Затем сервис действительно заблокировал выбранное приложение и дал команду отжаться.

Пока выполняешь упражнение, сервис сканирует твои движения. Интересно, что одно выполненное упражнение равно одной минуте за экраном. То есть если отжаться 20 раз, то сервис выделит 20 минут, которые можно будет потратить на видео. Пожалуй, перед началом тренировок лучше выбирать не самые важные приложения, потому что иначе, вероятно, придется отжиматься на работе.

Тренировка со звездой

Подобные мотивирующие сервисы, акции периодически появляются в сети. К примеру, приложение от известного спортивного бренда предлагает цикл бесплатных домашних тренировок. Занятия проводят именитые спортсмены. Можно сходить на зарядку с фигуристкой-рекордсменкой Александрой Трусовой или футболистом Алексеем Миранчуком. Доступно около 100 фитнес-программ, которые можно выполнить не выходя из дома.

Время для прогулки

В столице в мае этого года прошел фестиваль ходьбы и бега «Десять тысяч шагов». Он объединил людей всех возрастов, при этом дал возможность не только заняться спортом на свежем воздухе, но и узнать много нового. Участникам нужно было пройти десять тысяч шагов по восьми центральным бульварам столицы. Для участников придумали квест — отправиться на прогулку по самым красивым местам Москвы и узнать о них интересные факты. По окончании участникам выдавали памятные подарки.

Зарабатываем деньги

Среди россиян популярно еще одно интересное приложение для бега, где за пройденное расстояние люди получают виртуальные деньги. Позже их можно на что-нибудь обменять. Например, получить скидку на абонемент в спортзале или другие товары для спорта от компании, которая сотрудничает с создателями приложения.

Сергей Стеблецов, заслуженный врач РФ:

Превышение нормы времени, проведенного за экраном, действительно плохо сказывается на здоровье человека. Прежде всего страдает, конечно, зрение. Когда мы смотрим на экран, меньше моргаем. Как итог — отсутствие увлажнения глаз. Во-вторых, под удар попадает опорно-двигательный аппарат. При постоянном наклоне головы страдает шея, а от долгого сидения на стуле начинает болеть спина. Нагрузка распределяется неправильно. Еще во время использования клавиатуры наши руки часто находятся в подвешенном состоянии. Мы пережимаем артерии и вены, что вызывает так называемый синдром секретарши.

