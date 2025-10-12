Врач рассказал о необычном признаке скрытой депрессии

Иногда боль в суставах может указывать на депрессию, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко.

© Газета.Ru

«Сбор анамнеза является ключевым этапом в диагностике заболеваний суставов. Он включает выяснение времени возникновения болей, скованности и других симптомов. Важно учитывать, что субъективное ощущение боли может быть обманчивым, поэтому врач проводит дифференциацию боли на механическую, воспалительную и психогенную. Последняя может быть проявлением маскированной депрессии, когда эмоциональные переживания реализуются через физический дискомфорт. Точное определение характера боли и других симптомов имеет решающее значение для постановки правильного диагноза и выбора эффективной тактики лечения», – объяснила врач.

Депрессия может проявляться в виде физического дискомфорта, включая общие боли в теле и ломоту. Среди наиболее часто встречающихся при депрессии соматических жалоб (до 60%) преобладают жалобы на различные виды боли – боль в суставах, спине, груди. Поэтому при обращении к врачу крайне важно детально описать локализацию боли и характер ощущений, ведь они могут указывать и на другую не менее серьезную болезнь – артрит.