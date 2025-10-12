Можно ли бросить пить с помощью аптечных препаратов от зависимостей

На рынке довольно много препаратов, которые позиционируются как таблетки от зависимостей. Наиболее распространены средства, которые помогают бороться с алкоголизмом. Однако их прием не поможет побороть пагубные привычки, рассказал «Газете.Ru» главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.

«К большому сожалению, нет такой «волшебной» таблетки, которая поможет побороть зависимость раз и навсегда. Все эти препараты действуют на физиологию, но истинные причины зависимости скрываются намного глубже: в эмоциях, чувствах, привычках. Например, большинство препаратов от алкоголизма на самом деле вызывают отравление после употребления спиртных напитков из-за дисульфирама в составе, который блокирует расщепление алкоголя. Представьте, человек выпил пару рюмок водки, а его начинает тошнить, учащается сердцебиение. Разве таким должен быть результат лечения?» – спрашивает врач.

Хоть таблетки и работают, все время пить их нельзя, отметил врач. Однако как только человек перестает принимать лекарства, пагубная привычка сразу возвращается.

«У любой фармакотерапии есть срок, в данном случае их целесообразно принимать в первый, самый тяжелый период. При длительном приеме эти препараты могут навредить организму, ведь они влияют на печень, почки, нервную систему. А самое главное, таблетки не учат решать проблемы, справляться со стрессом и получать радость без вредных веществ или действий. Войти в стойкую ремиссию можно только с комплексным лечением: это медикаментозная терапия, психологическая помощь и отказ от токсичного окружения. Очень важно изменить образ жизни и мышления в целом, чтобы найти удовольствие в полезных или хотя бы безопасных занятиях», – рассказал врач.

Для лудомании, шопоголизма или других зависимостей, связанных с действиями, специальных препаратов не существует.