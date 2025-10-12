Диетолог объяснила, почему строгие диеты мешают похудеть

Резкое ограничение калорий при сохранении неправильного рациона — основная ошибка людей, стремящихся сбросить вес. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Мизинова в разговоре с NEWS.ru.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, многие ошибочно полагаются лишь на дефицит калорий, не обращая внимания на качество пищи.

Человек решает питаться на 1,5 тысячи килокалорий, выпивает на обед сладкий коктейль, а на ужин съедает протеиновый батончик. Он считает, что уложился в калории, и вес у него, конечно, начнёт уходить, потому что дефицит создан. Однако при этом он полностью лишает свой организм необходимых белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

Диетолог также назвала другие опасные стратегии. По её словам, самая первая ошибка худеющих — это решение сесть на диету.

Я считаю её главной, потому что резкое ограничение калорий является абсолютно неправильным.

