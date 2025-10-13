Россиянам назвали незаменимый продукт для осеннего рациона

Тыква – это важный продукт в осеннем рационе россиян, так как она не только укрепляет иммунную систему, но и влияет на настроение и эмоциональное состояние. Об этом в беседе с RT сообщила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

© Газета.Ru

В тыкве содержится масса необходимых организму витаминов и микроэлементов, включая А, В, Е, РР, К, D, В9, калий, медь, железо, кобальт, цинк и бета-каротин. Все они крайне важны для иммунитета, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему, хорошо влияют на зрение. Более того, регулярное употребление тыквы хорошо влияет на настроение, сон и психоэмоциональное состояние людей, так как она способствует выработке серотонина и мелатонина, отметила специалист.

Тыква относится к диетическим продуктам, так как в ней содержится всего 28 калорий на 100 граммов продукта. При термообработке она способна сохранять свои полезные свойства, а за счет ее низкой калорийности строгих рамок по суточной норме потребления нет, объяснила Белоусова.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым следует употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день — и тыква может стать прекрасным дополнением к их разнообразию», — подчеркнула врач.

Она также призвала не забывать о пользе для здоровья тыквенных семечек, богатых антиоксидантами и полезными жирами. Их рекомендуется употреблять в меру, так как они калорийнее самой тыквы – на 100 граммов семечек приходится 556 калорий, заключила эндокринолог.

До этого врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала «Газете.Ru», что осенью можно предотвратить ухудшение когнитивных функций и усталость из-за сокращения светового дня с помощью таких продуктов, как тыква и яблоки. В мякоти тыквы содержится карнитин, который снабжает организм энергией и стимулирует работу мозга. Кроме того, тыквенные семечки содержат много омега-3, которые также полезны для мозга, подчеркнула она.