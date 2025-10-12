Жить до 120 лет: готова ли система здравоохранения к будущим долгожителям

120 лет жизни — такую планку для россиян обозначила вице-премьер Татьяна Голикова. Власти уверены, это не фантастика, а достижимая перспектива. Готовы ли к такой продолжительности жизни сами люди, система здравоохранения и экономика, выясняла «Вечерняя Москва».

Заявление, прозвучавшее на пресс-конференции регионального движения «За медицину здорового долголетия», подкрепляется весьма конкретными шагами. Так, на финансирование исследований, направленных на изучение механизмов старения клеток, из федерального бюджета уже выделено 275,4 миллиона рублей. Это часть системной работы, о которой говорила вицепремьер, подчеркнув, что задача государства — создать условия для активного долголетия.

Научный прорыв в этой области тоже оказывается ближе, чем могло показаться. Мировое научное сообщество активно работает над изучением процессов старения клеток. Подтверждением служит исследование китайских ученых, опубликованное в сентябре в авторитетном журнале Cell. Им удалось успешно протестировать экспериментальную инъекцию, замедляющую старение организма. Принцип действия препарата заключается в целенаправленной активации иммунной системы для уничтожения так называемых сенесцентных клеток — состарившихся единиц, которые, теряя способность к делению, накапливаются в тканях и нарушают их функции. Введение же генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к старению, показало в экспериментах выраженный омолаживающий эффект.

Тело не обманешь

Однако, несмотря на заявления властей и очевидный успехи научного сообщества, открытым остается еще один вопрос: что думают о реалистичности жизни до 120 лет практикующие врачи, которые ежедневно сталкиваются с последствиями старения здесь и сейчас? Сможет ли человек своими силами, даже с помощью будущих технологий, преодолеть столетний рубеж, сохранив ясность ума и физическое здоровье?

С этим вопросом «ВМ» обратилась к кандидату медицинских наук, врачу-терапевту Ирине Никитиной.

Специалист отметила, что современная медицина уже вплотную подошла к тому, чтобы сделать жизнь хотя бы до 100 лет нормой. По ее мнению, главным барьером на этом пути является даже не генетика или неизлечимые болезни, а повседневный образ жизни человека.

Доживать до 100 лет нам не препятствует ничто, кроме образа жизни, — уверена Ирина Никитина. — Чтобы этой цели достичь, необходимо соблюсти целый комплекс условий: это и правильное питание, и подвижный образ жизни, и общее отсутствие вредоносных факторов, например, в окружающей среде.

Самое главное — в вашей жизни не должно быть места для курения, употребления алкоголя и других вредных привычек. Но это как раз самое труднодостижимое, особенно для жителей городов.

Врач подчеркивает, что ее клинический опыт подтверждает эту связь. Пациенты, перешагнувшие 90-летний рубеж, как правило, не имеют лишнего веса. А ведь именно он, по словам Никитиной, является критическим фактором риска.

Лишний вес — это условие, при котором сердечнососудистые заболевания будут одолевать человека постоянно, — предупреждает кандидат медицинских наук. — Да, у нас есть препараты для контроля давления и холестерина, но возможности организма с лишним весом все равно ограничены. Лекарства не могут полностью нивелировать то состояние сосудов, которое формируется годами из-за ожирения.

Когда же речь заходит о заявленных 120 годах, тон специалиста становится более скептическим. Она поясняет, что даже при идеальном образе жизни в организме происходят неизбежные возрастные изменения. В пример Никитина приводит своего пациента, который впервые столкнулся с повышением давления только в 85 лет. Врач подчеркивает, что добиться такого результата мужчине удалось благодаря здоровому образу жизни в течение десятилетий.

И даже в этом случае, когда человек, казалось бы, все делает правильно, с возрастом его сосуды неизбежно становятся более ригидными. При правильном образе жизни это происходит гораздо позднее, и у нас есть возможность контролировать состояние препаратами, — объясняет эксперт. — Это позволяет уверенно доживать до 90–100 лет. Но после 100, я считаю, каждый год — это уже подарок судьбы.

Фундаментальным ограничением врач видит невозможность «заменить» весь организм. Медицина будущего, возможно, научится синтезировать и пересаживать отдельные органы, но она не сможет полностью обновить, к примеру, кровеносную систему.

Мы не можем заменить все сосуды. Эндотелиальная дисфункция — повреждение внутренней выстилки сосудов — все равно развивается с возрастом, даже при самом правильном образе жизни. Это, к сожалению, неизбежный процесс старения, — резюмирует врач-терапевт.

Отдельную озабоченность Ирина Никитина выражает относительно качества жизни в столь преклонном возрасте. Она указывает на то, что во всем мире до сих пор не решена проблема деменции и болезни Альцгеймера.

Хорошо долго жить, когда ты здоровый, полный сил и у тебя ясно работает голова. Но абсолютно непонятно, что делать с ситуацией, когда человек физически может быть еще крепок, но уже не способен себя обслуживать из-за когнитивных нарушений, — подчеркивает Ирина. — Если большая часть людей, доживающих до 120 лет, будет нуждаться в постоянном уходе, это станет колоссальной проблемой для общества, что уж говорить о качестве жизни каждого отдельного индивида.

Никитина уверена: даже если наука найдет способ радикально продлить жизнь, ключевой проблемой для общества станет не просто долголетие, а сохранение здоровья, ясного ума и автономии человека на протяжении всего этого сверхдолгого пути. Без решения вопроса о качестве жизни сама перспектива прожить 120 лет может оказаться не столько гуманистическим прорывом, сколько серьезной проблемой.

Экономика долголетия

В то время как медики обсуждают биологические пределы человеческого организма и качество будущей жизни, у экономистов свой взгляд на перспективу массового долголетия. Эксперты уверены, если заявление о 120 годах жизни воплотится в реальность, это потребует фундаментальной перестройки всех социально-экономических институтов общества. Вопросы организации рынка труда и распределения ресурсов между поколениями выходят на первый план.

Так, пенсионная система потребует серьезной корректировки. Как отмечает доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, проблема связана с существенным увеличением возраста «дожития».

При увеличении срока жизни на пенсии до 40–50 лет государству необходимо предусмотреть более высокий размер страховых взносов и наличие альтернативных источников финансирования пенсионных доходов, например, за счет самих граждан, — поясняет экономист.

По мнению эксперта, возможно также дальнейшее увеличение пенсионного возраста. Борисова отмечает, что, хотя эти решения непопулярны у населения, обойтись без них будет чрезвычайно сложно. При этом она уточняет, что пока рано говорить о полном переходе от солидарной системы пенсионного обеспечения к альтернативным моделям.

Что касается влияния на рынок труда, то и здесь, по словам экономиста, есть свои особенности.

Увеличение продолжительности жизни позволит пенсионерам уходить на пенсию позднее, однако жесткой конкуренции между молодежью и людьми пенсионного возраста в большинстве отраслей не будет, — заявляет Борисова.

Такой прогноз она связывает с тем, что развитие технологий и цифровизация экономики существенно меняют требования к компетенциям сотрудников.

Молодому поколению будет проще найти работу, чем пожилым людям. Тренд на смену работы в 60–65 лет на менее квалифицированную сохранится для большинства пенсионеров, — объясняет эксперт.

Особое внимание экономист уделила перспективам развития «серебряной экономики». По ее словам, активное развитие этого направления должно способствовать увеличению кадрового потенциала страны, позволяя сохранять ценный опыт старшего поколения.

Борисова подчеркивает, что традиционная трехэтапная модель жизни «образование — работа — пенсия» неизбежно устареет. Вместо этого третий этап разделится на два, когда люди на пенсии будут активно осваивать новые, более простые профессии.

В ближайшее время мы увидим значительное количество пенсионеров с 60 до 70–75 лет, активно работающих и приносящих пользу экономике. Это приведет к тому, что за свою жизнь человек сможет реализовать себя сразу в нескольких профессиях, постоянно обучаясь до 70–80 лет, — заключает эксперт.

Так, по мнению доцента, увеличение продолжительности жизни потребует не только пересмотра пенсионной системы, но и создания новых моделей занятости, которые позволят эффективно использовать потенциал всех поколений.

Устаревший сценарий

Если экономисты и демографы строят прогнозы, основанные на текущих трендах, то футурологи предлагают взглянуть на проблему долголетия под принципиально иным углом: а не устарели ли сами вопросы, которые мы задаем? Свое видение будущего в комментарии для «ВМ» представил известный футуролог и трансгуманист Данила Медведев.

Прежде чем обсуждать продление жизни, нужно подняться на метауровень и спросить себя: а те ли это вопросы, которыми стоит заниматься? — подмечает Медведев.

По его словам, дискуссия о социальных последствиях долголетия, которая велась 20–30 лет назад, сегодня во многом утратила актуальность.

Идеи продления жизни, которые мы популяризировали, создавая российское трансгуманистическое движение, оказались успешными. Теперь все понимают их важность, но продолжают обсуждать старые формулировки, на которые уже тогда были готовы ответы, — рассказывает эксперт.

Футуролог убежден, что современные проблемы: демографические кризисы, трансформация рынка труда, переоценка ценности высшего образования — делают бессмысленными споры о том, что будет при жизни до 120 лет.

Если человеку сейчас 40 лет, то эффект от продления жизни до 120 лет будет наблюдаться на протяжении 80 лет. Но цивилизационные изменения реализуются гораздо быстрее — он может просто не успеть дожить до этого возраста из-за возможного коллапса экосистемы или захвата мира искусственным интеллектом, — объясняет свою точку зрения Медведев.

По мнению футуролога, определяющим фактором будущего станет не долголетие, а формирование сверхразумной элиты. Он также подчеркивает, что при обсуждении долголетия важно учитывать не просто продолжительность жизни, а развитие человеческого разума.

Если человек здоров, то к 120 годам он достигает сверхразумного состояния. Это изучали такие психологи, как Эллиот Джекс и Роберт Киган, в рамках теорий спиральной динамики. Но эту перспективу развития разумности вообще никто не учитывает, — констатирует эксперт.

Что касается института семьи и демографии, то здесь, по словам Медведева, бессмысленно рассуждать о традиционных ценностях в условиях надвигающихся радикальных изменений.

Снижение рождаемости — естественное следствие урбанизации и повышения образования женщин. Даже если пропаганда традиционных ценностей сработает, эффект мы почувствуем только через 30–35 лет, когда мир уже полностью изменится, — уверен футуролог.

В заключение Медведев отмечает, что современные институты не готовы к решению сложных вопросов, связанных с ценностями и смыслами в эпоху радикальных изменений. По его словам, для этого необходимы новые теоретические модели и инструменты, позволяющие понимать и описывать происходящие социальные трансформации.

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН

По информации Росстата, в 2024 году СПЖ в России составила 72,8 года.

Для женщин 78,39 года,

Для мужчин 68,45 года.

КСТАТИ

Голубые зоны долголетия — это регионы, где жители регулярно доживают до 100 лет и старше. На Окинаве (Япония) высокая продолжительность жизни женщин поддерживается системой социальных связей «моаи» и принципом «хара хачи бу», предотвращающим переедание. На Сардинии (Италия) отмечается рекордная концентрация мужчин-долгожителей благодаря пастушескому образу жизни и рациону из цельного зерна и бобовых. Жители Никои (Коста-Рика) черпают силы в осознании жизненной цели plan de vida, активном образе жизни и диете, наполненной тропическими фруктами. На острове Икария (Греция) зафиксирован низкий уровень деменции, что связывают со средиземноморской диетой и традицией дневного отдыха. В Лома-Линда (США) община адвентистов следует вегетарианскому питанию и соблюдает субботний отдых, что способствует их долголетию. Общими факторами всех зон являются естественная физическая активность, растительное питание, социальные связи и эффективные стратегии управления стрессом.

