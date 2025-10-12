Почему можно отравиться даже хорошими грибами

Остатки съеденных грибов следует показать врачу в случае отравления, чтобы определить в лабораторных условиях его причину и назначить необходимое лечение. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"При признаках пищевого отравления необходимо незамедлительно обратиться к врачу: только специалист может поставить правильный диагноз - связано ли ухудшение самочувствия с проблемами желудочно кишечного тракта после тяжелой пищи или с отравлением токсинами грибов. Лечение для каждой группы отравлений отличается, поэтому не занимайтесь самолечением. Если остались остатки грибов, обязательно покажите их врачу - по результатам лабораторного исследования можно выявить причину ухудшения и назначить целенаправленное лечение", - рассказала она.

Раева отметила, что все грибы, кроме безусловно съедобных (например, белые грибы, грузди и шампиньоны), следует предварительно отваривать дважды: сначала в течение 15 минут, а затем еще раз, после чего уже готовить блюдо. Такая обработка уменьшает содержание некоторых токсичных веществ.