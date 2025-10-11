Психиатр назвал проблемы со сном «маркером» ментальных нарушений

Если после исключения всех негативных факторов не удаётся нормализовать состояние, следует обратиться к врачу.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Георгий Костюк.

«Нарушенный сон — это маркер какого-то психического, психологического неблагополучия. Это могут быть трудности засыпания, частые ночные пробуждения, ранние пробуждения, если долго невозможно заснуть, потом засыпаешь перед будильником и просыпаешься разбитым. Когда такая ситуация возникает, когда это не удаётся нормализовать режимом, не очень поздним засыпанием, не поздним приёмом пищи, уменьшением числа выкуренных сигарет, алкогольных напитков, умеренными нагрузками, снятием новостной нагрузки путём чтения разных каналов, которые ничего хорошего нам не говорят. Если устранением этих причин не удаётся нормализовать, нужно обратиться к специалисту. Если удаётся нормализовать, то дальше сон превращается в инструмент. Это самый лучший инструмент — нормализация состояния».

Ранее Костюк рассказал о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и психики. Ментальное состояние определяет развитие патологий. Симптомы депрессивности или тревожности при таких заболеваниях могут быть не менее значимым фактором риска преждевременной смерти, чем курение или повышенный уровень холестерина.