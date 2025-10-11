Названы три ошибки, повышающие риск инфаркта

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Щербак предупредила россиян о трех распространенных ошибках при лечении гипертонии, из-за которых повышается риск развития инсульта и инфаркта. О проблеме неправильного контроля давления она поговорила с «Лентой.ру».

Первой и наиболее опасной ошибкой гипертоников врач назвала самовольную отмену или нерегулярный прием лекарств.

«Гипертония не проходит, когда давление стало нормальным. Стабильные показатели — результат работы препаратов. Прерывание лечения или его нерегулярный прием медикаментов грозят эффектом отмены — резким скачком давления и повышенным риском сосудистых катастроф», — предостерегла специалист.

Также врач предупредила, что нельзя считать нормальным давление от 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Она рекомендовала стремиться к показателям ниже 130 на 80, особенно важно соблюдать эту рекомендацию пожилым и людям с сахарным диабетом и болезнями почек, которые находятся в зоне повышенного риска возникновения инсульта и инфаркта.

Еще одна частая ошибка, по словам Щербак, — отсутствие контроля и самонаблюдения. Некоторые гипертоники не измеряют давление дома и ориентируются только на самочувствие, что недопустимо. Врач заверила, что нужно измерять давление утром и вечером хотя бы пять-семь дней в месяц и записывать эти показатели в специальный дневник.

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.