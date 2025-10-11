Россиянам объяснили, почему детокс-диеты и БАДы не очищают организм

Преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил, почему детокс-диеты и БАДы не «очищают» кровь. Как предотвратить интоксикацию организма без вреда для здоровья и кошелька, он рассказал беседе с «Газетой.Ru».

«Признаки интоксикации могут включать хроническую усталость, головную боль, лишний вес, недостаток энергии, перепады настроения, проблемы с пищеварением, высыпания на коже и другие симптомы. Важно понимать, что БАДы и детокс-диеты — не решение проблемы», — подчеркнул Умнов.

Он объяснил, что рекламируемые «очищающие» препараты не способны «очищать» кровь. По словам хирурга, энтеросорбенты могут связывать токсины только в желудочно-кишечном тракте и выводить их наружу, но не влияют на системную циркуляцию. Средства вроде «Активированного угля» или «Энтеросгеля» не обладают эффектом гемодиализа и не могут нейтрализовать яды и лекарства как антидоты. Многие капсулы, которые продвигают блогеры и продавцы, являются, по сути, пустышками.

Умнов дал несколько советов, как без вреда для здоровья и кошелька избежать или предотвратить интоксикацию организма. Он рекомендовал минимизировать поступление токсинов извне и обеспечить полноценный сон — ложиться до 23:00 и соблюдать гигиену сна.

Также важную роль играет физическая активность: даже легкая зарядка и ежедневные прогулки на свежем воздухе помогают улучшить общее состояние. Активный лимфодренаж — контрастный душ, лимфодренажная гимнастика, массаж сухой щеткой и баня — способствует выведению токсинов. Врач добавил, что регулярные медосмотры и своевременное лечение инфекционных и воспалительных заболеваний помогают поддерживать здоровье.

Нарколог Руслан Исаев рассказал, что домашние методы проверки качества спиртного не защищают от отравления. Поджигание напитка, добавление соды или угля не выявляют метанол и другие смертельно опасные примеси.