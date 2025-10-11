Какой массаж шеи наиболее опасен

Массаж шеи тракционными техниками, когда терапевт вытягивает позвоночник руками, может спровоцировать инсульт, рассказал «Газете.Ru» невролог Lahta Clinic Дмитрий Хуторов.

«Массаж обычно безопасен и не является фактором риска инсульта, однако всегда есть исключения. Массаж шеи с грубыми тракционными техниками, которые обычно используются в мануальной терапии, может быть фактором риска диссекции (расслоения) сосудистой стенки сонной или позвоночной артерий, которая может вызвать инсульт», – объяснил врач.

Кроме того, по словам врача, риск возникновения расслоения сосудистой стенки обычно выше у людей с дисплазией соединительной ткани, одним из признаков которой может быть гипермобильность суставов, и при наличии отягощенной наследственности.