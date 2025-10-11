Врач Хуторов: массаж шеи тракционными техниками может спровоцировать инсульт

Массаж шеи тракционными техниками, когда терапевт вытягивает позвоночник руками, может спровоцировать инсульт, рассказал «Газете.Ru» невролог Lahta Clinic Дмитрий Хуторов.

Какой массаж шеи наиболее опасен
«Массаж обычно безопасен и не является фактором риска инсульта, однако всегда есть исключения. Массаж шеи с грубыми тракционными техниками, которые обычно используются в мануальной терапии, может быть фактором риска диссекции (расслоения) сосудистой стенки сонной или позвоночной артерий, которая может вызвать инсульт», – объяснил врач.

Кроме того, по словам врача, риск возникновения расслоения сосудистой стенки обычно выше у людей с дисплазией соединительной ткани, одним из признаков которой может быть гипермобильность суставов, и при наличии отягощенной наследственности.

«Если после массажа с грубым мануальным воздействием у вас заболела голова и шея, появился пульсирующий шум в ушах, лучше обратиться за медицинской помощью, чтобы предотвратить негативные последствия», – рассказал доктор.