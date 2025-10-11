Как ушной зажим влияет на снижение веса

В России запатентовали ушной зажим для похудения. Устройство должно воздействовать на блуждающий нерв, или вагус, что способствует снижению массы тела, уменьшению потребления пищи и изменению пищевого поведения, сообщает ТАСС. Что такое блуждающий нерв и можно ли с помощью его стимуляции помочь человеку похудеть, «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог, остеопат Владимир Белаш.

Согласно информации из патента на ушной зажим, устройство необходимо устанавливать пациенту с избыточным весом за полчаса до любого приема пищи. Оно производит электрическую стимуляцию волокон блуждающего нерва в течение десяти минут. Ранние исследования (на минипигах и крысах с ожирением) показали, что хроническая стимуляция вагуса значительно снижает массу тела подопытных, уменьшает употребление пищи и улучшает гомеостаз глюкозы.

Белаш объяснил, что с позиции неврологии и рефлексотерапии теоретически действительно возможно добиться снижения массы тела у человека с помощью стимуляции его блуждающего нерва.

— Но это будет не настолько максимально выражено, как этого можно ожидать. Не будет такого, что человек, который весил 150 килограммов, вдруг резко снизит вес до 70. Но тенденции облегчения процесса снижения массы тела можно добиться, — обратил внимание эксперт.

Существует такое понятие, как аурикулярные точки — это рефлексотерапевтические точки, которые расположены на ушных раковинах в определенных местах. Если их простимулировать, можно получить разные клинические эффекты, в том числе и уменьшение аппетита, которое потенциально может привести к снижению набора массы тела.

— Блуждающий нерв иннервирует большинство наших внутренних органов. Есть присказка для студентов, которая помогает запомнить его функцию: «Он обеспечивает парасимпатическую нервацию, кроме глаза и малого таза», — сообщил невролог.

Иннервация — это обеспечение органов и тканей живых организмов связью с центральной нервной системой через нервы. Через ушную раковину, опосредованную между связями тройничного нерва, можно добиться изменения активности блуждающего нерва.

— Это приведет к замедлению движения, замедлению сокращений кишечника. У человека будет дольше сохраняться чувство насыщения, то есть обычный объем пищи будет создавать чувство сытости на более продолжительный период, — отметил врач.

Это тоже может поспособствовать снижению массы тела. Таким образом можно объяснить возможное воздействие устройства на лечение избыточного веса с позиции неврологии, физиологии и рефлексотерапии, заключил Белаш.

Когда тонус вагуса снижен, организм теряет способность восстанавливаться, и человек испытывает тревожность, проблемы с ЖКТ, бессонницу. Подробнее о блуждающем нерве и том, как повысить его тонус, выясняла «Вечерняя Москва».