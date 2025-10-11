Ученый рассказал, что сильнее бьет по печени — кола или алкоголь

Основная проблема классической колы, как и многих других сладких газировок, — в регулярном употреблении. Количество сахара — прямой путь к рискам развития инсулинорезистентности, когда клетки организма перестают правильно реагировать на инсулин, что может стать шагом к диабету 2-го типа.

Младший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» пермского политехнического университета (ПНИПУ) Антон Белкин пояснил «Свободной Прессе», что регулярное поступление больших доз сахара провоцирует в организме системное воспаление. Одновременно не стоит забывать и о так называемых «сомнительных» сахарозаменителях, которые часто встречаются в коле — например, фруктоза.

«При постоянном употреблении она способствует накоплению жира в клетках печени — неалкогольной жировой болезни печени. Ее так назвали, потому что она может появиться даже у тех, кто не употребляет спиртное», — отметил собеседник издания.

Белкин подчеркнул, что «менее вредной» версии этого напитка просто не существует. Так, диетическая кола не содержит естественного подсластителя, его заменяют искусственным аналогом, таким как аспартам, сукралоза и ацесульфам калия. И здесь кроется ловушка — наш мозг за тысячелетия эволюции привык, что сладкий вкус означает поступление энергии. Заменители обманывают эту систему — дают «иллюзию», но не дают калорий, что может привести к сбою — вызвать повышенное чувство голода и переедание в течение дня.

«Люди могут думать: «Я пью диетическую колу, значит, могу есть больше пирожных». Это компенсаторное поведение может приводить к увеличению общего потребления калорий, влекущему за собой проблемы со здоровьем, — уточнил ученый ПНИПУ.

Кроме этого, утверждение о том, что газированный напиток вреднее спиртного, является мифом. Алкоголь является прямым гепатотоксином, то есть веществом, целенаправленно повреждающим клетки печени. Кола не содержит веществ с прямым токсическим действием, а вред проявляется при систематическом злоупотреблении — через развитие ожирения печени из-за избытка сахара и фруктозы или через дополнительную нагрузку на системы детоксикации от химических добавок.

По словам Белкина, от этого газированного напитка лучше отказаться полностью либо сократить его потребление до минимума. Также категорически нельзя совмещать его со спиртным.