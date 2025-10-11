Терапевт констатировал краткосрочную пользу БАДов

Без понимания причин проблем со здоровьем приём биоактивных добавок может лишь «в моменте» улучшить самочувствие.

Впоследствии пациент будет вынужден тратить больше ресурсов на лечение. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал врач, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Понимаете, вот в этом дело, что нужно с начала начинать. А это трудно, потому что нужно знать клиническую медицину, разные состояния. Врачи, которые говорят, что занимаются превентивной медициной, часто не правят основную проблему, а только дают людям улучшение состояния в моменте. И это очень часто чувствительно по ресурсам. Люди им доверяют, потому что смотрят на какую-то красивую обложку, но не знают, что внутри конфетки, потому что они могут оценивать качество медицинской помощи только через призму клиентского сервиса, через свои ощущения. Но это далеко не всегда связано с тем, что у организма наступают какие-то долгосрочные положительные изменения».

Ранее врач назвал подавляющее большинство БАДов «абсолютно» неэффективными.