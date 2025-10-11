Врач назвал простой способ укрепить иммунитет до максимума

Чтобы укрепить иммунитет, нужно ограничить жирную, маринованную и соленую пищу.

«Укреплять противопростудный иммунитет нужно начать с кишечника. Для этого необходимо ограничить жирную, соленую, копченую, маринованную пищу, а также усилить свой рацион функциональными продуктами с клетчаткой», — рассказала кандидат медицинских наук, врач-гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.

Также она посоветовала промасливать живот смесью пихтового и базового масла. По словам Коноваловой, усиливают иммунитет адаптогены, которые помогают организму приспосабливаться к неблагоприятным условиям и нормализовать основные функции, пишет aif.ru.

«Начиная с сентября до апреля рекомендуется пропивать родиолу розовую, элеутерококк, лабазник, шлемник байкальский, лимонник китайский, женьшень. Для предотвращения привыкания каждый адаптоген принимается до 21 дня, затем необходима смена фитопрепарата», — подчеркнула врач-эндокринолог.

Снижение иммунитета также может быть вызвано недостатком витаминов.

