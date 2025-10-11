Ошибка перед сном, которая опасна для сердца после 50 лет

Как предупреждают врачи, после 50 лет некоторые вечерние привычки могут серьезно навредить сердцу. Особенно опасно, если вы плотно ужинаете, мало двигаетесь и спине на низкой подушке. Врачи объяснили, что тяжелая пища перед сном сильно давит на диафрагму, затрудняет работу сердца, повышает уровень сахара, а также вызывает спазм сосудов. Сгущение крови может привести к аритмии и другим опасным последствиям. Для зашиты вашего сердца старайтесь ужинать легкой пищей до 19:00. После работы можно десять минут погулять по парку, выпить 200 мл воды за полчаса до сна, приподнять изголовье кровати для улучшения кровотока, а также каждый вечер принимать магний, пояснят Денис Мгеладзе в своем блоге «Тюнинг тела». Ранее врач объяснила, чем опасны для сердца силовые тренировки. Случаи внезапной смерти спортсменов иногда объясняются именно этим, писал «ГлагоL«.

