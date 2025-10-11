Космонавт раскрыл тайны правильного старения

Астронавт NASA Уинстон Скотт в свои 75 лет чувствует себя «невероятно». Ветеран двух космических миссий рассказал, как пребывание на орбите и активный образ жизни повлияли на его здоровье и мировоззрение спустя десятилетия после полетов.

Уинстон Эллиот Скотт кое-что знает о пребывании в космосе, и это знание, похоже, стало его эликсиром молодости. Бывший астронавт НАСА, совершивший два полета на шаттлах в 1996 и 1997 годах, сегодня, в возрасте 75 лет, чувствует себя, по его собственным словам, «невероятно». Его космическая одиссея, включавшая три выхода в открытый космос и в сумме продлившаяся чуть более 24 дней, осталась позади после ухода из NASA и ВМС США в 1999 году. Теперь он относит себя к группе ветеранов космоса, которые на собственном опыте изучили влияние таких экстремальных факторов, как космическая радиация, длительная микрогравитация, перегрузки при старте и посадке.

Однако вместо того, чтобы жаловаться на последствия, Скотт демонстрирует удивительную жизненную силу.

«Я рад сообщить вам, что пару недель назад мне перевалило за 75, но я думаю, что у меня отличное здоровье. Возможно, я обманываю себя, но я чувствую себя прекрасно. И все медицинские осмотры говорят мне, что у меня все в порядке», — поделился космонавт.

Он связывает это с активной жизненной позицией и, как ни парадоксально, с той уникальной подготовкой, которую проходят астронавты. Его тело, прошедшее через невероятные испытания, сохранило запас прочности и гибкости.

По его словам, настоящий шок происходит не на орбите, он поражает в ту же секунду, как возвращаетесь на Землю.

«Когда вы приземляетесь, я, очевидно, возвращаюсь к временам шаттлов, мы приземлялись как самолет. И когда я попытался встать со своего места, я как бы упал обратно, потому что был тяжелым, — вспоминает астронавт. — Мы принимаем это как должное, но каждый день, когда мы встаем и ходим, мы поднимаем и переносим свой собственный вес. Ну, когда ты не делаешь этого какое-то время и пытаешься поднять и перенести свой вес, угадай, что происходит? Знаешь, ты очень, очень тяжелый. Это меня удивило».

Кроме того, требуется некоторое время, чтобы заново научиться ориентироваться. Именно эти две вещи, тяжесть и небольшие проблемы с равновесием, первое, что замечаешь, когда возвращаешься домой. Также поддержание здоровья в космосе требует серьезной работы.

«Пока мы на орбите, мы стараемся поддерживать это здоровье. Мы ежедневно занимаемся спортом. Мы возим туда с собой различные тренажеры», — объясняет Скотт.

Именно поэтому астронавты пристегиваются к беговым дорожкам с помощью Лент-банджей и катаются на стационарных велосипедах, привинченных к стене. На орбите плотность костной ткани может снижаться примерно на 1 процент в месяц, радиация нарушает восстановление ДНК, а мышцы атрофируются с поразительной скоростью. Те же реабилитационные программы, которые астронавты использовали во время полета, теперь помогают бороться с последствиями длительного постельного режима и возрастной слабости здесь, на Земле.

Но закалка идет не только от физических упражнений, но и от строгой умственной дисциплины. Скотт — бывший военно-морской летчик, он настаивал на безупречной коммуникации во время тренировок по выходу в открытый космос в бассейне.

«Я бы настаивал на определенных голосовых командах... Если я скажу "EV1, батарея включена", я ожидал, что он скажет "EV2, батарея включена"», — рассказывает он. Эта подготовка оказалась решающей во время ручного захвата вышедшего из строя спутника: «Что было самым важным? Голосовые команды. Связь — это была самая важная часть миссии».

Эти самые тренировки по вызову и реагированию используются не только астронавтами. Их применяют хирурги в операционной, пилоты в кабинах и команды на атомных электростанциях. Важнейшую роль играет и психологический отбор.

«Я думаю, это восходит к скринингу, в соответствии с которым НАСА отбирает людей, и обучению, через которое они вас проводят, — отмечает Скотт. — Они намеренно отсеивают людей, которые, по их мнению, не будут страдать от "квартирной лихорадки". Командная работа необязательна. Это выживание».

Но, пожалуй, самый глубокий урок — это изменение взгляда на планету: «Земля там, наверху, выглядит тихой и умиротворенной. Ты не видишь никакой суматохи. А когда возвращаешься... и видишь пробки, творятся всякие безумные вещи, это просто дает тебе совершенно новый взгляд на повседневную жизнь».

Космонавт отмечает, что с орбиты не видно различий между странами, расами или национальностями людей, а только мирная, спокойная, прекрасная, безмятежная Земля