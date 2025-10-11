Врач заявила об угрозе ежедневного использования мыла

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен заявила, что использование щелочного мыла каждый день опасно для кожи.

«Что происходит при ежедневном использовании щелочного мыла? Во-первых, разрушение кислотной мантии. Мыло нейтрализует природную кислотность, полностью смывая защитный слой. Коже требуется от нескольких часов до целых суток, чтобы восстановить свой нормальный pH. При ежедневном применении кожа просто не успевает вернуться в норму», – пояснила она РИА Новости.

Тен указала, что ежедневное использование щелочного мыла приводит к потере защитных свойств кожи и созданию условий для размножения вредных микроорганизмов.

