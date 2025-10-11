Эксперт рассказал, какие медицинские обследования следует проходить регулярно. Своевременная диагностика позволит выявить болезнь на ранней стадии и не допустить ее перехода в хроническую форму, сообщает Общественная Служба Новостей.

© Мир24

Представитель Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода назвал пять основных видов анализов. Так, общий анализ крови указывает на воспалительные реакции и возможные патологии, инфекции, недостаток питательных веществ. Также проверяют онкомаркеры этот метод позволяет обнаружить раковые клетки задолго до появления симптомов.

Биохимический анализ крови дает полную картину состояния внутренних органов и обменных процессов. С его помощью можно проверить уровни сахара и холестерина, работу почек и печени.

Также важен общий анализ мочи. Он позволяет предупредить развитие патологий почек и мочевыводящих путей.

На четвертое место эксперт поставил анализ на витамин D. Дефицит этого вещества приводит к снижению иммунитета, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и нескольких видов рака. Проверять уровень витамина важно людям всех возрастных групп.

На пятое место врач потсаивл анализ на железо и ферритин. У женщин и пожилых людей часто встречается железодефицитная анемия. Ее симптомы: постоянная слабость, усталость, снижение работоспособности. Чтобы восполнить дефицит, следует скорректировать питание и пропить курс назначенных врачом препаратов.

