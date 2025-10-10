Названы продукты, которые поддерживают здоровье суставов

Невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что молочные продукты помогают поддерживать здоровье суставов.

© РИА Новости

«Стоит отдавать предпочтение животным белкам: молочным и кисломолочным продуктам, сыру, яйцам, мясу и рыбе», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, мясо и рыбу желательно варить, тушить или запекать без использования острых приправ.

