Продукты, которые мешают вашему животу стать плоским

Иногда даже у самых стройных есть выпирающий живот. Дело не в лишнем весе, а в некоторых продуктах, иногда даже полезных, которые вызывают вздутие, отеки или накопление висцерального жира.

© ГлагоL

Диетологи рекомендуют пересмотреть свой рацион перед тем, как усиленно качать пресс. Например, фастфуд содержит много трансжиров, которые замедляют пищеварение и провоцируют вздутие. Кроме того, они содержат достаточно много натрия из-за чего вы отекаете, а недостаток клетчатки вызывает чувство тяжести.

Интересно, что жвачка без сахара тоже не дает вам обрести тонкую талию, хотя вы ее даже не проглатываете. Но она содержит подсластители типа сорбита, которые плохо усваиваются организмом, вызывая повышенное газообразование и вздутие живота.

Даже капуста и брокколи могут быть причиной проблемы. В них есть соединения серы, которые вызывают вздутие. Польза этих овощей бесспорна и давно доказана, но на ужин их лучше не есть. Картофельные чипсы — это просто калорийная бомба, которая к тому же не дает чувство сытости. Любимый всеми снек содержит огромное количество соли, которая задерживает воду в организме, вызывая отеки и делая фигуру более объемной, поясняет портал Doктор Питер. Белый хлеб ругают все, у него один из самых высоких среди продуктов гликемических индексов. Это провоцирует резкие скачки сахара в крови, а нехватка клетчатки непременно приведет к вздутию и газообразованию. Как писал «ГлагоL», диетологи советовали есть около 5-6 раз в день небольшими порциями. При этом употреблять желательно только термически обработанную пищу, а также регулярно вести дневник питания.