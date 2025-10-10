Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью мандаринов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в эфире «Радио 1» прокомментировала недавнее исследование корейских ученых, согласно которому экстракт недозрелых мандаринов может блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира. По ее словам, мандарины, как и другие цитрусовые, действительно способны подавлять активность генов, отвечающих за накопление жира.

© Газета.Ru

«Правда, не нужно обольщаться, что это прямо сейчас всем срочно нужно. Невозможно полностью разогнать мандаринами метаболизм. Если мы будем сильно и настойчиво это делать, то получим обратный эффект», — предупредила специалист.

Она добавила, что действие цитрусовых может работать лишь как небольшая помощь в комплексе со сбалансированным питанием и физической активностью, поэтому не стоит рассматривать мандарины как жиросжигатель.

До этого Соломатина говорила, что осторожность в употреблении цитрусовых следует проявлять пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Эксперт посоветовала соблюдать меру и здоровым людям, поскольку в лимонах, апельсинах, мандаринах и грейпфрутах высокая концентрация фруктовых кислот.