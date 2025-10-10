Топ-5 полезных продуктов для печени

Многие часто забывают о печени, пока не появятся первые тревожные сигналы. Например, постоянная усталость, тяжесть в правом боку или проблемы с пищеварением. А ведь это главный фильтр, который терпеливо перерабатывает все, что попадает в наш организм, от токсинов до лекарств.

© Freepik

По словам медиков, печень не нуждается в дорогих БАДах и витаминах. Гораздо важнее поддерживать здоровый образ жизни, не переедать и активно двигаться. К тому же проще всего, да и намного дешевле, есть продукты, которые работают лучше любых препаратов, помогая сохранить здоровье и силы на долгие годы.

Печень очень любит свеклу, поскольку она помогает выводить токсины и стимулирует отток желчи. Ее можно добавлять в салаты или пить сок в разбавленном виде.

В любой капусте есть антиоксиданты, защищающие клетки печени. Помимо этого, все крестоцветные содержат клетчатку, которая помогает выводить продукты обмена. Особенно полезна квашеная капуста без уксуса, а брокколи и цветную лучше тушить или варить.

Овес действует как щадящий очиститель и нормализует работу кишечника. Лучше всего есть кашу из цельных хлопьев без сахара, отмечает канал «Академия Вкуса». Натуральные растительные масла облегчают работу печени. Они стимулируют жировой обмен и защищают клетки от повреждений. Достаточно одной столовой ложки в день.

Очень полезным является также виноград, особенно темных сортов. В нем есть антиоксидант ресвератрол, который улучшает обмен веществ в печени и способствует ее восстановлению.

«ГлагоL» сообщал, что неалкогольный жировой гепатоз печени поражает около 25% населения в развитых странах. Специалисты ВОЗ считают, что ситуацию можно назвать эпидемией.