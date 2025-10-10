Что такое «выключатель» голода и как он работает

Выработка белков в организме зависит от генетики, рациона и среды, заявил НСН доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

Искусственная стимуляция выработки определенных белков с целью похудения по степени воздействия на организм сопоставима с «модными диетами», который часто не учитывают запросы самого организма. Об этом в комментарии НСН заявил заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

Международная группа ученых обнаружили в мозге скрытый молекулярный «переключатель», который играет ключевую роль в контроле над чувством голода. Результаты исследования опубликованы на профильном ресурсе SciTech Daily. Выяснилось, что ключевую роль в контроле аппетита играют определённые нейронные цепи в гипоталамусе — части мозга, которая отвечает за обмен веществ и поведение, связанное с питанием. Небольшой белок действует как «проводник» для ключевого рецептора сытости MC4R. Последний играет ведущую роль в регуляции аппетита, а его нарушения становятся одной из частых генетических причин тяжелого ожирения. Открытие дает возможность создать препараты, которые могли бы безопасно регулировать аппетит, не нарушая работу других систем организма, считают авторы.

«Поголодайте два дня и сами узнаете, каково это. Выработка белков в организме, как и любых других средств – жиров, углеводов зависит от генетики, от рациона и среды, больше ни от чего. Искусственная выработка веществ, повышающих тонус и вес, либо уменьшающих, связана с теми же, мягко говоря, мероприятиями, отличными от обычного питания организма, речь о так называемых диетах. Когда актер Сергей Бурунов похудел минимум на 10 кг, что он делал? Он не ел по 16 часов – последний прием пищи самое позднее в 17 часов, следующий – не ранее 9 часов утра. За месяц и похудел – без всякого приема препаратов. Организм сам знает, что ему делать. Всегда, когда возникают какие-то вопросы, вы спросите собственный организм – надо ли это делать и как? Не врачей, не диетологов. У меня сейчас есть несколько диетологов, эндокринологов весом под 120 кг. Их так смешно спрашивать, потому что у них живот больше чем я в два раза, и они будут мне излагать «как надо», - заметил собеседник НСН.

Авторы исследования подчёркивают, что понимание механизма работы этого «скрытого переключателя» важно не только для снижения веса, но также для лечения диабета и метаболических расстройств, поскольку контроль за питанием напрямую связан с уровнем глюкозы в крови и обменом жиров. Следующим шагом исследователей станет изучение влияния генетических и экологических факторов на работу данных нейронных цепей, а также разработка безопасных методов стимуляции «переключателя» у человека для контроля аппетита.

