Терапевт объяснил, можно ли заменить воду другими напитками

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что обычная чистая вода необходима организму и ее нельзя полностью заменить любыми другими напитками. Именно вода обеспечивает нормальный обмен веществ и способствует работе почек. А вот нехватка воды негативно сказывается на работе всего организма и, в частности, вызывает чувство вялости и усталости.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru врач отметил, что у каждого человека своя индивидуальная норма потребления воды в сутки. Спортсменам и людям, которые ведут довольно активный образ жизни, ее нужно больше, чем остальным. Но и переизбыток воды не несет ничего хорошего, особенно если у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Когда воды слишком много, сердцу приходится прокачивать лишний объем жидкости. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды. Но в целом избыток воды менее опасен, чем ее нехватка», — поясняет Лишин.

Врач предостерег от употребления алкоголя вместе со сладостями – это приводит к отекам.

