Психиатр рассказал о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и психики

Ментальное состояние определяет развитие патологий.

Симптомы депрессивности или тревожности при таких заболеваниях могут быть не менее значимым фактором риска преждевременной смерти, чем курение или повышенный уровень холестерина.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Георгий Костюк.

«Во-первых, наличие сердечных заболеваний, сосудистых влияет на психическое состояние, но и обратное влияние очень велико. Состояние психического здоровья определяет развитие кардиологической или сосудистой патологии, её течение, ухудшение. Доказано, что даже не очерченные тревожно-депрессивные состояния, а наличие определённого набора симптомов, которые по имеющимся шкалам говорят о некой депрессивности или тревожности, так вот эти факторы являются факторами риска преждевременной смерти при сердечно-сосудистых заболеваниях такой же силы, как курение, повышенный уровень холестерина».

Ранее Костюк констатировал «моду» на разговоры о депрессии. Большое количество случаев расстройства связано с резко возросшими требованиями к качеству и уровню жизни, рассказал главный психиатр Москвы в эфире радиостанции «Говорит Москва».

10 октября — Всемирный день психического здоровья.