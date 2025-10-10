Как ферментированные продукты влияют на здоровье кишечника

Кимчи, греческий йогурт, квашеная капуста, комбуча — всё это варианты ферментированных продуктов. Вот как их употребление влияет на организм.

© Ferra.ru

Увеличение разнообразия микробиома кишечника. В некоторых ферментированных продуктах (но не во всех) содержатся пробиотики. Они улучшают здоровье кишечника. Правда, эта польза может быть временной, по словам Адама Понта, доктора медицинских наук, сертифицированного гастроэнтеролога в Medical Offices на Манхэттене.

Улучшение усвоения питательных веществ. Некоторые штаммы пробиотиков могут помочь в усвоении в том числе кальция, железа, магния, селена, калия, меди, цинка.

Укрепление слизистой оболочки кишечника. Пробиотики в ферментированных продуктах усиливают выработку короткоцепочных жирных кислот. Они важны для поддержания целостности слизистой кишечника.

Улучшение пищеварения. Ферментированные продукты сами по себе легче перевариваются у людей с синдромом раздражённого кишечника или связанными с ним заболеваниями.

Вздутие живота и газы. Если вы не употребляете ферментированную пищу регулярно, то иногда она может вызывать у вас общий дискомфорт в желудке, вздутие живота, газы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.