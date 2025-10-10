Почему алкоголь не помогает снять стресс, а лишь усиливает его

Есть мнение, что алкоголь помогает расслабиться и снять стресс. На самом деле все происходит наоборот, предупреждает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Алкоголь негативно влияет на психическое здоровье, способствует повышению стресса и тревожности. Этанол нарушает работу нервной системы, из-за чего снижается настроение. Также спиртные напитки снижают усвоение витамина В1 (тиамин), который нужен для нормального функционирования нервной системы. Дефицит тиамина также влечет за собой чувство беспокойства и страха», - отметил он.

По словам Холдина, из-за употребления алкоголя нарушается структура сна несмотря на первоначальное седативное действие. Проблемы со сном тоже провоцируют усталость и тревожность.