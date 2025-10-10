Семь полезных супов, которые улучшат ваше здоровье

Не все супы одинаково питательны и сытны. Но вот несколько вариантов, которые не оставят вас голодными и помогут стабилизировать уровень сахара в крови.

Чечевичный суп. Чечевица медленно переваривается и помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Суп из чёрной фасоли. В фасоли много белка и клетчатки, есть железо и магий. Можете добавить в этот суп также тмин, чеснок и чили.

Куриный (или нутовый) суп. Курица сочетает в себе белок и богатые клетчаткой овощи, а бульон насыщает организм влагой.

Томатный суп с белой фасолью. Помидоры содержат много ликопина, поддерживающего здоровье сердца, а белая фасоль даёт белок и клетчатку.

Овощной суп с киноа. В сочетании с овощами киноа обогащает организм белком, клетчаткой, антиоксидантами, большим количеством витаминов и минералов.

Мисо-суп с тофу. В ферментированной мисо-пасте содержатся полезные для кишечника пробиотики, а кубики тофу дают белок.

Суп из перловки и грибов. Ячмень богат растворимой клетчаткой и замедляет пищеварение, помогает поддерживать уровень сахара в крови.

